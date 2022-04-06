TRABZONSPOR HABERLERİ: İspanya devi De Gea ile Uğurcan arasında karar verecek

TRABZONSPOR HABERLERİ: İspanya devi De Gea ile Uğurcan arasında karar verecek

Trabzonspor transfer haberleri... İspanya devi Sevilla, başarılı file bekçisi Yassine Bounou'nun sezon sonu takımdan ayrılma durumunu düşünerek kaleci arayışlarına başladı. Manchester United'ın kalecisi David De Gea'yı gündemine alan kırmızı-beyazlılar, İspanyol eldivenle anlaşamaz ise alternatifini bordo-mavililerin milli kalecisi Uğurcan Çakır olarak belirledi. İşte transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 06.04.2022- 09:50