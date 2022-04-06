Calcio in Pillole adlı sitede yer alan habere göre Sevilla'da De Gea olmazsa hedef Uğurcan Çakır.
TRABZONSPOR HABERLERİ: İspanya devi De Gea ile Uğurcan arasında karar verecek
Trabzonspor transfer haberleri... İspanya devi Sevilla, başarılı file bekçisi Yassine Bounou'nun sezon sonu takımdan ayrılma durumunu düşünerek kaleci arayışlarına başladı. Manchester United'ın kalecisi David De Gea'yı gündemine alan kırmızı-beyazlılar, İspanyol eldivenle anlaşamaz ise alternatifini bordo-mavililerin milli kalecisi Uğurcan Çakır olarak belirledi. İşte transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler)
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 06.04.2022- 09:50
İspanyol ekibinde kaleci Yassine Bounou gösterdiği performansla Avrupa'nın büyük kulüplerinin radarına girmiş durumda.
Sezon sonu takımdan ayrılması beklenen file bekçinin yerine Sevilla De Gea ile görüşmelere başladı.