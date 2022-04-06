Abdullah Avcı zirveyi sevdi. Trabzonspor'un deneyimli teknik direktörü, Spor Toto Süper Lig'in son 5 sezonunda liderlik duygusunu en çok yaşayan çalıştırıcı oldu. Fotomaç'ın haberine göre; Son beş yılda Fırtına'nın yanı sıra Başakşehir ve Beşiktaş'ı çalıştıran Avcı, toplamda 69 hafta ligin zirvesinde yer aldı. Avcı'yı bu kategoride Türk futbolunun en çok kupa kazanan teknik direktörü Fatih Terim takip ediyor. Kariyerinde 8 Süper Lig şampiyonluğu bulunan Terim, son 5 yılda Galatasaray'ın başında 29 hafta liderlik sevinci yaşadı. Geçen sezon Beşiktaş'la şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın ise 23 hafta ligin en üst basamağında bulundu. Son 5 yılda kulüp takımı olarak sadece Beşiktaş'ı çalıştıran Şenol Güneş ise siyah-beyazlı takımla 2 şampiyonluk yaşamasına rağmen 19 hafta puan cetvelinin ilk sırasında yer alabildi.

2 RAKİBİNİN TOPLAMINI GEÇECEK

Son 8 haftaya 13 puanla farkla önde giren Trabzonspor, matematiksel olarak 4 hafta daha Süper Lig'in zirvesinde olmayı garantilemiş durumda bulunuyor. Abdullah Avcı böylece 4 hafta sonra Fatih Terim, Sergen Yalçın ve Şenol Güneş'in toplamından daha fazla liderlik koltuğunda oturmuş olacak.