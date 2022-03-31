TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Abdullah Avcı Cristian Tello’yu istiyor!

Trabzonspor transfer haberi | Gelecek sezon 3 kulvarda mücadele olacak Süper Lig'in lideri bordo-mavililerde gelecek sezon için transfer çalışmaları başladı. Trabzonspor'da teknik patron Abdullah Avcı'nın kanat transferi istediği öğrenildi. Bordo-mavililerde kanat transferi için gündeme gelen isim ise Cristian Tello oldu. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / Özel Haber / Bora Salgın)

Bora Salgın| Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 31.03.2022- 10:58 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022- 11:01