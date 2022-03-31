Gelecek sezon için alternatifli bir kadro oluşturmak isteyen Süper Lig'in lideri Trabzonspor'da transfer çalışmaları başladı.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Abdullah Avcı Cristian Tello’yu istiyor!
Trabzonspor transfer haberi | Gelecek sezon 3 kulvarda mücadele olacak Süper Lig'in lideri bordo-mavililerde gelecek sezon için transfer çalışmaları başladı. Trabzonspor'da teknik patron Abdullah Avcı'nın kanat transferi istediği öğrenildi. Bordo-mavililerde kanat transferi için gündeme gelen isim ise Cristian Tello oldu. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / Özel Haber / Bora Salgın)
Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı'nın her 2 kanatta da oynayabilen bir oyuncu transfer etmek istediği öğrenildi.
Anthony Nwakaeme'nin biraz yaşlanması ve seneye 3 kulvarda mücadele edecek olan bordo-mavililerde kanat transferi için çalışmalar hızlandı.