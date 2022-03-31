Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu. Rusya - Ukrayna savaşı sonrası Ukrayna'dan gelen genç oyuncuların Türk takımlarının altyapılarında çalışacağını ifade eden Ağaoğlu, "Trabzon'a gelen Ukraynalı futbolcular burada kalmak isterse kapımız sonuna kadar açık" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu. Rusya - Ukrayna savaşı sonrası Ukrayna'dan gelen genç oyuncuların Türk takımlarının altyapılarında çalışacağını ifade eden Ağaoğlu, "Trabzon'a gelen Ukraynalı futbolcular burada kalmak isterse kapımız sonuna kadar açık" ifadelerini kullandı.

İşte o sözler...

"Ukrayna'daki 143 genç futbolcu, ülkelerindeki durum çözülene kadar Türk takımlarının altyapılarında çalışacak. İmkanı olan kulüplerimizde kalacaklar. Rizespor, Trabzonspor... İmkanları olmayan kulüpler adına da Trabzonspor ve Rizespor olarak bu görevi üstlendik. Trabzon'a gelen Ukraynalı futbolcular burada kalmak isterse kapımız sonuna kadar açık."