TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'da savunmaya takviye! Hedefte Kaan Ayhan, Ömer Toprak ve Eren Elmalı var

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'da savunmaya takviye! Hedefte Kaan Ayhan, Ömer Toprak ve Eren Elmalı var

Sezon başı ve devre arasında kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Trabzonspor, yeni sezonda da ses getirecek transferler yapacak. Özellikle savunma hattına ciddi takviyeler yapmak isteyen bordo mavili ekibin gündeminde ise 3 yıldız var. İşte ayrıntılar...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 26.03.2022- 08:00