3 maç daha kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek Trabzonspor, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için de harekete geçti. Yönetim transferde erken hamle stratejisini gelecek dönemde de sürdürme planları içinde.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'da savunmaya takviye! Hedefte Kaan Ayhan, Ömer Toprak ve Eren Elmalı var
Sezon başı ve devre arasında kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Trabzonspor, yeni sezonda da ses getirecek transferler yapacak. Özellikle savunma hattına ciddi takviyeler yapmak isteyen bordo mavili ekibin gündeminde ise 3 yıldız var. İşte ayrıntılar...
Bu sezon öncesi ve ocak ayında istediği isimleri kadrosuna geç kalmadan katan ve aldığı nokta atışı oyunculardan büyük fayda sağlayan bordo-mavililer, yeni sezon için çalışmaları şimdiden başlattı.
Fotomaç'ın haberine göre; teknik direktör Abdullah Avcı ve scout ekibiyle birlikte koordineli bir operasyon yürüten yönetimin listesinde şu an üç futbolcu bulunuyor: Kaan Ayhan, Ömer Toprak ve Eren Elmalı.