Süper Lig'de ilk 30 hafta sonunda topladığı 70 puanla lider konumda bulunan Trabzonspor'da Yeşil Burun Adalı oyuncu Djaniny performansıyla göz dolduruyor. Bu sezon attığı 9 golün yanı sıra 5 de asist yapan Djaniny, son hafta oynanan Rizespor maçında da sahnedeydi.

Djaniny attığı bu golle Süper Lig tarihinin 2500. golünü atarken Trabzonspor'dan da başarılı oyuncu için bir paylaşım geldi.

İşte o paylaşım...