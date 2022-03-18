Bordo-mavili kulüp adım adım yaklaştığı 8'inci şampiyonluğu, dillere destan, karnaval niteliğinde bir kutlama taçlandırmak istiyor. Şölen için özel bir ajansla anlaşan kurmaylar, kutlamaya, ulusal ve yerel bir çok sanatçı getirmeyi planlıyor.
Trabzonspor unutulmayacak bir kutlama planlıyor! Shakira ve Pique...
Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa giden Trabzonspor, yıllar sonra gelen bu mutluluğu unutulmayacak bir kutlamayla süslemeyi planlıyor. Bordo mavili ekip ünlü şarkıcı Shakira ve eşi Gerar Pique'yi Trabzon'a getirmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 18.03.2022- 11:07
Şampiyonluk kutlamasının özel isimleri olarak ise dünyaca ünlü pop yıldızı Shakira ve Barcelona formasını giyen eşi Gerard Pique düşünülüyor.
Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; Trabzonspor'la daha önceden sıcak ilişkileri bulunan ikili, davete 'evet' derse girişimler resmileşecek. Akyazı Stadı'nı dolduran taraftarlar Shakira'nın şarkılarıyla coşacak.