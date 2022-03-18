Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında lider Trabzonspor deplasmanda küme düşme hattında bulunan Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, bu maçı kazanıp en erken şampiyon olma ünvanına daha da yaklaşmak istiyor. İşte Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri...

Süper Lig'de bu sezon fırtına gibi esen, rekorları yerle bir eden Trabzonspor, şampiyonluğa doğru koşar adım ilerliyor. Son olarak 1983-84 sezonunda şampiyonluk kupasını evine getiren Karadeniz devinde vuslata sayılı günler kaldı. Ligde geride kalan 29 haftada 70 puan toplayan ve en yakın rakibi Konyaspor'un 15 puan önünde bulunan Fırtına, bugün de Çaykur Rize'yi yenerek hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor. Bu sezon 21 galibiyet, 7 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan Trabzonspor, kalan 9 haftada rakiplerinin alacağı sonuçlara da bağlı olarak lig tarihinin en erken şampiyonluğuna uzanmaya hazırlanıyor.

ŞAMPİYONLUK KAPIDA

En erken şampiyonluk senaryosuna göre, Trabzonspor ligin 31'inci haftasında takipçisi Konyaspor ile puan farkını 21'e çıkarırsa, ligin bitimine 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan edebilir. Fotomaç'ın haberine göre; Bordo-mavililerin şampiyonluğa 2 hafta sonra ulaşması için 31'inci ve 32'nci hafta karşılaşmalarında 3'er puan kazanması, Konyaspor'un ise bu haftalardaki maçlarda puan alamaması gerekiyor. Bu ihtimalin gerçekleşmemesi halinde ise Trabzonspor ile Konyaspor arasında ligin bitimine 6 hafta kala 18, 5 hafta kala da 15 puan farkı oluşursa Fırtına'nın şampiyonluğu kesinleşecek.

REKOR İÇİN SAHADA

Trabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında bugün Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Ligde 70 puanla en yakın rakibi Konyaspor'un 15 puan önünde lider olan ve şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakalan bordo-mavililer, kazanmayı planlıyor. Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u yenerse 30. haftalar itibarıyla puan rekoruna ortak olacak. Bordo-mavililer, ligde 1995-96 sezonunun 30. haftasında topladığı 73 puan ile bugüne kadar lig tarihindeki en iyi puanı elde etmişti. Karadeniz devi, galip gelmesi durumunda 26 yıl sonra puan rekorunu yakalama başarısı gösterecek. Çaykur Rizespor'a ligde son olarak 2015'te Rize'de kaybeden Trabzonspor, rakibiyle 7 yılda oynadığı 10 lig maçında yenilmedi.

FIRTINA 27-5 ÜSTÜN

Komşu iki şehrin takımı Trabzonspor ile Çaykur Rize, ligde 42. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 41 karşılaşmada, bordo-mavililerin galibiyetlerde 27-5 üstünlüğü bulunuyor, 9 karşılaşma ise berabere bitti. Fırtına'nın attığı 85 gole, yeşil-mavililer 33 golle karşılık verdi.

DIŞARDA DA ÖNDE

Trabzonspor, Çaykur Rize karşısında deplasmanda da üstün. Fırtına, Rize'de oynanan 20 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik aldı ve 4 mağlubiyet yaşadı. İki takım arasında Trabzon'da oynanan ilk maçı bordomavililer 2-1 kazandı.

AVCI KORKMAZ'A KARŞI ÜSTÜN

Avcı'nın çalıştırdığı takımlara rakip olduğu 8 Süper Lig maçının sadece birini kazanan Bülent Korkmaz, söz konusu maçlarda 4 mağlubiyet 3 beraberlik aldı. Tek galibiyetini 2008- 2009 sezonunda Galatasaray'ın başında 1-0'lık sonuçla aldı.

RİZE'DE ÖNEMLİ EKSİKLER

Son maçında Kasımpaşa'ya 3-1 kaybeden Çaykur Rize, 23 puan ile ligin 19. sırasında yer alıyor. Rize temsilcisinde kırmızı kart cezalısı Baiano bugün yok. Sakatlığı bulunan Selim Ay, Holmen ve Aminu'nun da oynaması beklenmiyor.

KORMAZ İLE SİFTAH İSTİYOR

Süper Lig'de 7, evinde ise 3 maçtır kazanamayan Çaykur Rizespor yeni teknik direktörü Bülent Korkmaz ile ilk galibiyetini almak için mücadele edecek. Bülent Korkmaz; Galatasaray, Giresunspor ve Kasımpaşa karşılaşmalarını kaybetti.

SADECE BİR KEZ KAYBETTİ

Lider Trabzonspor, en son dış saha yenilgisini 11 Aralık 2021 tarihinde Antalyaspor karşısında 2-1'lık skorla almıştı. Ardından geçen 96 günde 5 deplasmana çıkan Fırtına, 3 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

DENSWIL AYRI ÇALIŞTI

Önceki gün idmanda takım arkadaşı ile çarpışan Denswil dün koşu yaptı. Taktik idmanda Hüseyin denendi. Denswil'in durumu bugün netleşecek.

ERCE ÖZEL İDMAN YAPTI

Uğurcan'ın cezalısı olması nedeniyle bugünkü mücadelede Erce Kardeşler kaleyi koruyacak. Süper Lig'de bu sezon Alanya deplasmanında 11 dakika görev alan 28 yaşındaki eldiven, Türkiye Kupası'nda ise Bolu ve Denizlispor müsabakalarında kaleye geçmişti. Erce maça özel idmanlarla hazırlandı.

SAHNE DORUKHAN'IN

Hamsik ve Hugo ile PFDK'dan maç cezası alan Puchacz bugün yok. Sakatlıktan çıkan ve geçtiğimiz hafta oynanan Göztepe maçında formasına kavuşan Dorukhan bugün de sahada.

4 DEĞİŞİKLİK BİRDEN

Abdullah Avcı, geçen haftaki Göztepe maçının 11'inde 4 değişiklik yapacak. Kalede kart cezalısı Uğurcan'ın yerine Erce, sol bekte Trondsen'in yerine Yusuf, orta sahada Berat'ın yerine Dorukhan ve forvette Cornelius'un yerine Djaniny forma giyecek. Ayrıca cezalı olan sol bek Puchacz da yok.

ÇAYKUR RİZESPOR-TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER

ÇAYKUR RİZESPOR: GÖKHAN, PHIRI, EMİRHAN, PONCK, CEMALI, DABO, FERNANDES, MENDES, BOYD, YUSUF SARI, POHJANPALO

TRABZONSPOR: ERCE, PERES, HÜSEYİN, AHMETCAN, YUSUF, DORUKHAN, SIOPIS, A. ÖMÜR, VISCA, NWAKAEME, DJANINY