Zira bazılarımız için asıl tehlike, öğrenmeyi bitirip kendimizi usta zannetmeye başladığımızda başlıyor. Aynı şey tüm futbol figürleri için geçerli: Bu oyun, sadece çalışmaya ve öğrenmeye olan açlığını diri tutanlara açıyor ışıltılı dünyasının kapısını. İşte bu ışıltılı kapının eşiğinden tekrar geçmek üzere Avcı ve öğrencileri. Bu kapının yegane anahtarı bu sezon onların akıl ve ayaklarında.