Trabzonspor Göztepe maçında gol öncesi faul tartışması!

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor sahasında Göztepe'yi ağırladı. Mücadelenin 31. dakikasında İzmir ekibi Halil Akbunar ile öne geçerken, bordo-mavililer golden önce faul olduğu gerekçesiyle hakem Ali Şansalan'a yoğun itirazda bulundu. İşte o pozisyon...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 12.03.2022- 19:47 Güncelleme Tarihi: 12.03.2022- 19:54