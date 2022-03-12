Trabzonspor Göztepe maçında gol öncesi faul tartışması!
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor sahasında Göztepe'yi ağırladı. Mücadelenin 31. dakikasında İzmir ekibi Halil Akbunar ile öne geçerken, bordo-mavililer golden önce faul olduğu gerekçesiyle hakem Ali Şansalan'a yoğun itirazda bulundu. İşte o pozisyon...
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 12.03.2022- 19:47 Güncelleme Tarihi: 12.03.2022- 19:54
Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta karşılaşmasında Trabzonspor ile Göztepe kozlarını paylaştı.
Konuk takım mücadelede 31. dakikada Halil Akbunar'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Bordo-mavili futbolcular, golden önce faul olduğu gerekçesiyle büyük tepki gösterdi.
Hakem Ali Şansalan faul yok dedi ve golü geçerli saydı.
İşte o pozisyon:
*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.