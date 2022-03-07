Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor Dergisi'nin mart sayısında bordo-mavili camiaya ve taraftarlara seslendi. İşte Ağaoğlu'nun o yazısı:
TRABZONSPOR HABERLERİ - Ahmet Ağaoğlu'dan şampiyonluk sözleri!
Son dakika Trabzonspor haberleri: Süper Lig'de en yakın takipçisi Konyaspor'un 15 puan önünde zirvede bulunan Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu, kulüp dergisinin mart sayısı için bir yazı kaleme aldı. Ağaoğlu, bordo-mavili taraftarlar ve şampiyonluk ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o yazı... (TS spor haberi)
Değerli Trabzonspor Ailesi,
Göreve geldiğimiz ilk gün bir söz vermiştik. "Trabzonspor olarak her zaman mücadelenin içinde olacağız" demiştik.
İki yıl, üç yıl, belki dört yıllık bir süre için taraftarımızdan sabretmelerini istemiştik. Sabır gösterdiklerinde karşılarına çıkacak Trabzonspor'u tüm Türkiye'nin ayakta alkışlayacağını taahhüt etmiştik.