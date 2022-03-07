TRABZONSPOR HABERLERİ - Ahmet Ağaoğlu'dan şampiyonluk sözleri!

Son dakika Trabzonspor haberleri: Süper Lig'de en yakın takipçisi Konyaspor'un 15 puan önünde zirvede bulunan Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu, kulüp dergisinin mart sayısı için bir yazı kaleme aldı. Ağaoğlu, bordo-mavili taraftarlar ve şampiyonluk ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o yazı... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 07.03.2022- 13:08