Trabzonspor haberleri: Ahmet Çakar'dan Uğurcan sözleri: "O varsa sorun yok"

Süper Lig'de lider olan Trabzonspor sahasında Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşma hakkında usta yazar Ahmet Çakar açıklamalarda bulundu. Çakar, " Yenilecek bir gol, maçı uzatmaya taşır, ondan sonra da ne olacağı belli olmaz. İşte o kritik anlarda Trabzonspor, Antalyaspor'a pozisyonlar verdi. Ama bu dakikalarda gollük vuruşlarda sahneye her zamanki gibi Uğurcan çıktı." dedi.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 02.03.2022- 06:40