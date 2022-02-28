Trabzonspor Yönetimi, Nwakaeme ile yapılan sözleşme uzatma müzakerelerinde önemli bir sorunun bulunmadığını dile getirirken oyuncu cephesi de Trabzon'da kalmak istediklerini ve bu konunun resmiyete dökülmesini beklediklerini ifade ediyor.
TRABZONSPOR HABERLERİ - Nwakaeme'de son viraj! Yeni sözleşme...
Trabzonspor, yıldız oyuncusu Anthony Nwakaeme ile görüşmelerini sürdürüyor. 32 yaşındaki futbolcuyu takımda tutmak isteyen bordo mavili kulüp, sözleşme görüşmelerinde sona geldi. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun oyuncunun temsilcisi ile son detayları görüşmek için bir araya geleceği ve bu sürecin ardından transferin sonuçlandırılabileceği belirtildi. İşte ayrıntılar...
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 28.02.2022- 06:40
Sabah'ın haberine göre; bordo-mavili taraftarlar ise mutlu son haberi bekliyor. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun oyuncunun temsilcisi ile son detayları görüşmek için bir araya geleceği ve bu sürecin ardından transferin sonuçlandırılabileceği belirtildi.
32 yaşındaki sol kanat oyuncusu, mevcut kontratında yıllık 1.5 milyon Euro kazanıyor.