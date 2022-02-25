Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta karşılaşmasında lider Trabzonspor sahasında Yukatel Kayserispor'u konuk edecek. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, "Rakip bir geçiş takımı. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Hücumdayken savunma güvenliğine dikkat etmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maç öncesinde çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Taraftarımız, pozitif desteğine aynı şekilde devam etsin. Kayserispor, yukarıya doğru seyreden bir takım ve ligin en deneyimli hocalarından birine sahip.

Rakibimiz ligin en deneyimli hocalarından birine sahip. Rakip bir geçiş takımı. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Hücumdayken savunma güvenliğine dikkat etmemiz gerekiyor.

14 puan önde olabilirsin ama önünde her maç bir hedeftir. Şampiyonluğu garantilesen de şampiyon gibi oynaman gerekiyor.