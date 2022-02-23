TRANSFER HABERİ: Trabzonspor Beşiktaşlı yıldızı gözüne kestirdi!

Süper Lig'de lider konumda olan Trabzonspor, bir yandan şampiyonluğa giderken bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Bordo mavililer, Beşiktaş'tan flaş bir ismi gündemine aldı. Başkan Ahmet Ağaoğlu, siyah beyazlılarda kiralık olarak top koşturan genç yıldız için devreye girdi. İşte transferin detayları... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 23.02.2022- 15:58 Güncelleme Tarihi: 23.02.2022- 15:58