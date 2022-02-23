Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun hedefi Türk futbolunun gelecek 5 sezonuna damga vurmak…
TRANSFER HABERİ: Trabzonspor Beşiktaşlı yıldızı gözüne kestirdi!
Süper Lig'de lider konumda olan Trabzonspor, bir yandan şampiyonluğa giderken bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Bordo mavililer, Beşiktaş'tan flaş bir ismi gündemine aldı. Başkan Ahmet Ağaoğlu, siyah beyazlılarda kiralık olarak top koşturan genç yıldız için devreye girdi. İşte transferin detayları... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 23.02.2022- 15:58 Güncelleme Tarihi: 23.02.2022- 15:58
Ağaoğlu, bu nedenle özellikle gelecek vadeden Türk oyuncuların peşinden gidiyor.
Galatasaray'da oynayan Halil ile Fenerbahçe'de forma giyen Ferdi gibi iki Trabzonlu oyuncu için şartları araştıran Trabzonspor bir ismi daha gözüne kestirdi.