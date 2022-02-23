TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı fark yaratıyor! Kariyerinde...

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı kariyerinin en iyi dönemini geçiriyor. Avcı, 10 Kasım 2020'de işbaşı yapan tecrübeli teknik adam, 26. haftalar itibariyle kariyerinin en yüksek puanına ulaştı. Avcı, bu sezon 19 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 63 puan topladı.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 23.02.2022- 06:40