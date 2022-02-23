TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı fark yaratıyor! Kariyerinde...
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı kariyerinin en iyi dönemini geçiriyor. Avcı, 10 Kasım 2020'de işbaşı yapan tecrübeli teknik adam, 26. haftalar itibariyle kariyerinin en yüksek puanına ulaştı. Avcı, bu sezon 19 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 63 puan topladı.
Teknik direktör Abdullah Avcı, 470 günlük Trabzonspor kariyerinde önemli başarılara imza attı. 10 Kasım 2020'de işbaşı yapan tecrübeli teknik adam, 26. haftalar itibariyle kariyerinin en yüksek puanına ulaştı. Avcı, bu sezon 19 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 63 puan topladı. Medipol Başakşehir'in başında bulunduğu 10 yıllık dönemde ise en yüksek puanı 2018-2019 sezonunda 17 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 58 puanla yakalamıştı. Başarılı çalıştırıcı ayrıca Süper Kupa'yı alarak ilk kupasını da Fırtına'da kazandı.