Trabzonspor yerel basınında büyük coşku!

Trabzonspor haberi | Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Trabzonspor, fırtına gibi esiyor. Rakipleriyle arasındaki puan farkını her geçen hafta açan bordo-mavililer, adım adım şampiyonluğa koşuyor. Son olarak deplasmanda Alanyaspor'u 4-0'lık skorla geçen Karadeniz Fırtınası'nda yerel basında büyük coşku yaşandı. İşte Trabzon yerel basınında atılan manşetler...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 21.02.2022- 15:09