Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor Konyaspor'u Edin Visca'nın golleriyle 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Visca açıklamalarda bulundu. Boşnak yıldız, "Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bu maça çok iyi hazırlandık. Konya da güçlü bir takım. Kolay olmayacağını biliyorduk. Taraftara da teşekkür ediyorum destekleri için. Mutluyum. Cornelius golde müthiş pas verdi. Tony aynı şekilde" dedi. (TS spor haberleri)

Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bu maça çok iyi hazırlandık. Konya da güçlü bir takım. Kolay olmayacağını biliyorduk. Taraftara da teşekkür ediyorum destekleri için. Mutluyum. Cornelius golde müthiş pas verdi. Tony aynı şekilde.

Benim için gol asist önemli değil, galibiyet önemli. Kazandık. Yolumuz daha uzun. Her hafta aynı ciddiyetle devam etmeliyiz.