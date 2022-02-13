Süper Lig'in 25. haftası kritik bir maça sahne olacak. Trabzonspor, sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi, bordo mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı, açıklamalarda bulundu. İşte Avcı'nın sözleri... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Konyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE AVCI'NIN SÖZLERİ:

"Her geçen hafta desteklerini, enerjilerini artırarak devam ediyor taraftar... Belki de yarım saat içinde biletleri tükettiler. Bu güzel hikayeye önemli destek sağlıyorlar."

"Konyaspor, bir antrenör takımı. Boşuna burada değiller. Onları tebrik ediyoruz. Son derece iyi hazırlandık. Bu hikayenin sonuna doğru giderken, büyük adımları atmak istiyoruz."

"Hamsik kendini iyi hissediyor. Isınmaya çıktı. Umarım ona bugün ihtiyacımız olmaz. Şu an bizimle beraber."