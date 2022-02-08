Trabzonspor'da sergilediği performansla takımının şampiyonluk koşusunda önemli rol oynayan kaleci Uğurcan Çakır, transferin gözdesi haline geldi.
TRABZONSPOR HABERLERİ - Performansıyla göz dolduruyor! Uğurcan Çakır'a dev talip...
Lider Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır'ın talipleri her geçen gün artıyor. Bordo-mavililerin yıldız ismi Uğurcan'ın son olarak talibi İngiltere'den oldu. İşte detaylar... (TS spor haberleri)
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 08.02.2022- 13:38
Avrupa devlerini peşine takan milli file bekçisine birçok kulübün talip olduğu bildirilirken, Fransız basınında yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre flaş bir iddia geldi.
besoccer.com'un Alman Bild'e dayandırdığı habere göre 25 yaşındaki başarılı kaleciye Bnudesliga ekipleri Dortmund ve Leipzig'in yanı sıra İngiltere Premier Lig devi Liverpool da talip oldu.