Yerel basın Trabzonspor'un Kasımpaşa galibiyetini değerlendirdi! "Visca paşanın fermanıdır!

Süper Lig'de lider konumda bulunan Trabzonspor, şampiyonluk yolunda önemli bir engeli geride bıraktı. Bordo mavililer, Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk ederken, Edin Visca'nın golüyle maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Mücadelenin ardından Trabzon yerel medyası, Edin Visca'yı manşetlerine taşıdı ve "Visca paşanın fermanıdır!" başlığı atıldı. İşte o manşetler... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 06.02.2022- 13:51