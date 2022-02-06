Trabzonspor, Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Bordo mavililer, müsabakadan 1-0'lık golüyle ayrıldı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Yerel basın Trabzonspor'un Kasımpaşa galibiyetini değerlendirdi! "Visca paşanın fermanıdır!
Süper Lig'de lider konumda bulunan Trabzonspor, şampiyonluk yolunda önemli bir engeli geride bıraktı. Bordo mavililer, Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk ederken, Edin Visca'nın golüyle maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Mücadelenin ardından Trabzon yerel medyası, Edin Visca'yı manşetlerine taşıdı ve "Visca paşanın fermanıdır!" başlığı atıldı. İşte o manşetler... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 06.02.2022- 13:51
Trabzonspor'un ve maçın tek golünü, ara transfer döneminde Başakşehir'den transfer edilen Edin Visca kaydetti Boşnak yıldız attığı şık golle galibiyetin mimarı oldu.
YEREL BASINDA 'ŞAMPİYONLUK' SESLERİ
Maç sonrası Trabzon yerel basını, Edin Visca'yı manşetlerine taşırken, şampiyonluktan bahsedildi. İşte Trabzon yerel basınından maçın yankıları ve o manşetler...