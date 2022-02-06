Trabzonspor'da iç transfer görüşmeleri Anthony Nwakaeme ile tekrar başlıyor. Fotomaç'ın derlediği habere göre Nijeryalı oyuncu ile daha önce 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık sözleşme konusunda prensip anlaşmasına varılmıştı.
Trabzonspor'da Nwakaeme görüşmeye! Menajeri davet edildi
Süper Lig'in lideri Trabzonspor'da Kasımpaşa galibiyetinin ardından moraller yerinde. Bordo-mavililer yıldız futbolcusu Nwakaeme'nin sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi için oyuncunun menajerini Trabzon'a davet etti. İşte son detaylar... (TS spor haberleri)
Trabzonspor'da iç transfer görüşmeleri Anthony Nwakaeme ile tekrar başlıyor. Fotomaç'ın derlediği habere göre Nijeryalı oyuncu ile daha önce 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık sözleşme konusunda prensip anlaşmasına varılmıştı.
Ancak hem sakatlık süreci nedeniyle hem de rakamsal konularda istenilen seviyeye gelinememişti. Yeniden başlayacak görüşmeler öncesi oyuncunun menajeri de Trabzon'a davet edildi.
Yönetimin 32 yaşındaki isme son teklif olarak 1 milyon euro'su bonus olmak üzere yıllık 2.5 milyon euro önermesi bekleniyor. Nwakaeme'nin de bu teklife sıcak baktığı bildirildi.