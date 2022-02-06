Görüşmelerin kısa süre içerisinde sonuçlandırılması hedefleniyor... Öte yandan Kasımpaşa karşısında maça ilk 11'de başlayan Nwakaeme çıkana kadar sol kanatta yine etkili işlere imza attı. 3 kezle sahanın en çok adam geçen ismi olan Nijeryalı yıldız, arkadaşlarına güzel paslar atsa da bu kez skor katkısı sağlayamadı.