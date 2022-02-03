Transfere en erken başlayan takım olup ihtiyacı olan mevkileri tek tek güçlendiren Trabzonspor'da gözler artık savunmaya yapılacak takviyeye dönmüş durumda.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'dan Cheikhou Kouyate bombası!
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Yaptığı takviyelerle ara transfer döneminin en çok konuşulan takımlarından biri olan Trabzonspor'da çalışmalar tam gaz devam ediyor. Stoper bölgesini güçlendirmek isteyen ve gündemine aldığı Kaan Ayhan, Koray Günter, Samet Akaydın gibi isimlerden sonuç alamayan bordo-mavililer, listenin ilk sırasına İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'da forma giyen Cheikhou Kouyate'yi aldı. İşte detaylar... (TS spor haberi)
Karadeniz ekibi; defansın göbeğini yerli bir isimle güçlendirmeyi planlıyordu. Ancak bu konuda hedeflenen isimler olan Kaan Ayhan ve Koray Günter gibi oyuncuların maliyetleri transfer planlamasının çok çok üzerinde oldu.
Limitleri aşmak istemeyen Karadeniz ekibinde iç piyasada da aranan özelliklerde bir oyuncu bulunamayınca yeniden bir yabancı transferi gündeme geldi. Yabancı kontenjanı dolu olan bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, Trondsen'in ayrılması durumunda kalan 5 günlük sürede yabancı bir stoperin alınabileceğine yönelik düşüncesini iletti.