Trabzonspor'da devam eden stoper arayışları kapsamında menajerler Lyon ile sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu Marcelo Guedes'i önerdi.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ın eski yıldızı Marcelo Trabzonspor'a önerildi!
Menajerler, Fransa Ligi takımlarından Lyon ile yollarını ayıran 34 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu Marcelo Guedes'i Trabzonspor'a önerdi. İşte flaş transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 28.01.2022- 11:26
Sabah'ta yer alan habere göre, yönetim kuruluna iletilen bu talep, teknik direktör Abdullah Avcı'ya ulaştırılacak ve buradan gelecek olan karara göre bir hamle yapılıp yapılmayacağı yönünde karar verilecek.
Bir dönem Beşiktaş forması da giyen ve Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan 1.91'lik oyuncunun adı Çaykur Rizespor ile de anılıyor.