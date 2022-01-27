Süper Lig'de fırtına gibi esmeye devam eden lider Trabzonspor, Galatasaray'ı da yenerek 23. haftada 54 puana ulaştı ve son yılların en etkili performansını sergiledi. Sivas ve Giresun beraberlikleri sonrası ezeli rakibini hem de NEF Stadı'nda 2-1'le geçen Karadeniz devi, şampiyonluğu ne kadar istediğini bir kere daha gösterdi. Ligde 15 haftadır zirvede yer alan Fırtına, Avrupa'da da adından söz ettiriyor. 23 maç sonunda 16 galibiyet, altı beraberlik alan ve sadece bir kez kaybeden, 41 gol kaydeden 17 gol yiyen ve +24 averaja sahip Fırtına bu inanılmaz istatistiklerinin ardından Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Ligue 1, Serie A ve Süper Lig gibi Avrupa'nın en büyük 6 ligi baz alındığında en önemli kulüplerin arasına girmeyi başardı.



ABDULLAH AVCI İLE ŞAHLANDI



Fotomaç'ın haberine göre; Fransa'da PSG 22 maçta 16 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 53 puan topladı. 46 gol atıp kalesinde de 18 gol gördü ve +28 averaja sahip. La Liga'da Real Madrid 22 maç sonunda 50 puan toplarken, Bundesliga'da Bayern Münih 20 maçta 49 puan, İtalya Serie A'da İnter 22 maçta 53 puan ve Premier Lig'de Manchester City 23 karşılaşmada 57 puan aldı. İngiliz ekibi, bu periyotta 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle bordo-mavililerden daha çok puan topladı. Teknik direktör Abdullah Avcı ile şahlanan Fırtına, tüm istatistikleri yerle bir ederek ilerliyor. Trabzonspor'un bu başarısına Avrupa medyası da kayıtsız kalmadı. En önemli gazete ve televizyonlar Fırtına'yı manşetlerinde haberleştirdi.



G.Saray deplasmanında Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü atan Edin Visca, "Bu golü camiaya armağan ediyorum" dedi.

- Mecit Coşkun