TRABZONSPOR HABERİ: Trabzonspor'a müjde! Jean Evrard Kouassi geri dönüyor
Süper Lig'de lider konumda olan Trabzonspor, yeni transferlerinden Jean Evrard Kouassi'ye kavuşuyor. Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan yıldız oyuncu, Fildişi Sahili'nin Mısır'a mağup olması sonrası takıma geri dönüyor. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 27.01.2022- 11:06
Ülkesi Fildişi Sahili ile Afrika Uluslar kupasında mücadele eden Kouassi, son 16 turunda Mısır ile yapılan karşılaşmada yedek kulübesinde yer aldı. Karşılaşmanın normal süresi 0-0 sona ererken uzatmalarda da gol sesi çıkmadı.
Fildişi Sahili penaltılar sonrasında Mısır'a 5-4 mağlup oldu.
Bu sonuçla Kouassi'nin önümüzdeki günlerde takıma katılması bekleniyor.