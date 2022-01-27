Ara transfer döneminin hareketli takımlarından Trabzonspor, 3 futbolcuyu daha resmen kadrosuna kattı. Bordo-mavililer, Bursaspor'dan transfer ettiği Batuhan Kör, Taha Altıkardeş ve Kerem Şen'i Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
İşte 3 futbolcunun sözleşme detayları:
KEREM ŞEN
Profesyonel futbolcu Kerem Şen ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;
2021/22 futbol sezonu ikinci yarısı için 1.500.000.-TL, 2022/23 futbol sezonu için 3.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda bir önceki sezon aldığı ücrete (Tüfe+Üfe/2) oranında artış uygulanarak ödeme yapılacaktır.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %10'u ödenecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
TAHA ALTIKARDEŞ
Profesyonel futbolcu Taha Altıkardeş ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;
2021/22 futbol sezonu ikinci yarısı için 1.500.000.-TL, 2022/23 futbol sezonu için 3.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda bir önceki sezon aldığı ücrete (Tüfe+Üfe/2) oranında artış uygulanarak ödeme yapılacaktır.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %10'u ödenecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
BATUHAN KÖR
Profesyonel futbolcu Batuhan Kör ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;
2021/22 futbol sezonu ikinci yarısı için 1.500.000.-TL, 2022/23 futbol sezonu için 3.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda bir önceki sezon aldığı ücrete (Tüfe+Üfe/2) oranında artış uygulanarak ödeme yapılacaktır.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %10'u ödenecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.