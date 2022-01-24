Trabzonspor, Enis Destan'ın transferi konusunda görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi. Bordo mavililer, genç yıldız için Altınordu'ya 600 bin Euro bonservis ücreti ödeyecek. | İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Bordo mavililerden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Enis Destan'ın, Kulübümüze transferi konusunda Altınordu A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Altınordu A.Ş.'ye sözleşme fesih bedeli olarak, taksitler halinde toplam 600.000.-EUR + KDV ödenecektir" denildi.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2021/22 futbol sezonu ikinci yarısı için 1.250.000.-TL garanti ücret,

2022/23 futbol sezonu için 2.750.000.-TL garanti ücret,

2023/24 futbol sezonu için 3.000.000.-TL garanti ücret,

2024/25 futbol sezonu için 3.250.000.-TL garanti ücret,

2025/26 futbol sezonu için 3.500.000.-TL garanti ücret, ödenecektir.

"Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %10'u ödenecektir" ifadeleri kullanıldı.

İŞTE O AÇIKLAMA:

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ!

Trabzonspor'un yeni transferi Enis Destan, sağlık kontrolünden geçti.