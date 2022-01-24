Bordo mavililerden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Enis Destan'ın, Kulübümüze transferi konusunda Altınordu A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Altınordu A.Ş.'ye sözleşme fesih bedeli olarak, taksitler halinde toplam 600.000.-EUR + KDV ödenecektir" denildi.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;
2021/22 futbol sezonu ikinci yarısı için 1.250.000.-TL garanti ücret,
2022/23 futbol sezonu için 2.750.000.-TL garanti ücret,
2023/24 futbol sezonu için 3.000.000.-TL garanti ücret,
2024/25 futbol sezonu için 3.250.000.-TL garanti ücret,
2025/26 futbol sezonu için 3.500.000.-TL garanti ücret, ödenecektir.
"Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %10'u ödenecektir" ifadeleri kullanıldı.
İŞTE O AÇIKLAMA:
SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ!
Trabzonspor'un yeni transferi Enis Destan, sağlık kontrolünden geçti.