Trabzonspor’un Bursaspor’dan transferi konusunda anlaşmaya vardığı Batuhan Kör yarın Trabzon’da olacak. Taha Altıkardeş ve Kerem Şen’in transferleri için de her konuda anlaşmaya varıldı. İki oyuncunun geliş tarihi kısa sürede netleşecek.

Spor Toto Süper Lig'de fırtına gibi esen Trabzonspor, transferde de durmak bilmiyor. 4 koldan harekatını sürdüren bordo-mavililer listesindeki isimlere birer birer imza attırıyor.



Genç ve potansiyeli yüksek isimlere ayrı bir önem veren yönetim, Bursaspor'un 20 yaşındaki golcüsü Batuhan Kör'ü kadrosuna kattı. A Spor'un haberine göre; Genç futbolcu 24 Ocak Pazartesi günü Trabzon'da olacak.



TAHA VE KEREM DE TAMAM!

Öte yandan Trabzonspor, Taha Altıkardeş ve Kerem Şen'in transferleri için de her konuda anlaşmaya vardı. İki oyuncunun geliş tarihi kısa sürede netleşecek.