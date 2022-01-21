Spor Lig'de son 4 maçın 3'ünde forma giyemeyen Nwakaeme'nin yokluğunda 6 puan kaybeden Trabzonspor'a müjde. 32 yaşındaki yıldızın dün yapılan kovid testinin negatif çıktığı belirtildi. Nijeryalı sol kanat, pazar günkü Galatasaray derbisinde formasına kavuşacak. Nwakaeme'siz üst üste puan kaybı yaşayan Karadeniz devi, deneyimli futbolcunun bu sezon forma giydiği 16 maçta 31 gol atmıştı. Sihirbaz lakaplı süper yıldızın sahaya çıkmadığı toplam 6 karşılaşmada ise bordo-mavililer fileleri 8 kez sarsabildi.