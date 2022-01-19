Süper Lig'de 21. haftayı 50 puanla zirvede tamamlayan Trabzonspor, bugün GZT Giresunspor karşısına mutlak galibiyet için çıkıyor. Fotomaç'ın haberine göre, Fırtına kazanarak hem Demir Grup Sivasspor beraberliğini unutturmayı hem de koltuğunu daha da sağlamlaştırmayı hedefliyor. Sivasspor maçının son anlarında saha çizgisini ihlal ettiği için kırmızı kart gören teknik direktör Abdullah Avcı, bugün kulübede olamayacak. Takımla bir toplantı gerçekleştiren tecrübeli hoca, Giresunspor karşılaşmasının önemine dikkat çekti.



Başarılı taktisyenin, "Çok çalışarak, fedakarlıklar yaparak buralara geldik. Daha önce olduğu gibi sadece kendi işimize bakacağız. Saha içinde kalacağız. Şampiyonluğa ne kadar inandığınızı Giresunspor maçında göstereceğinizi biliyorum. Taraftarın da desteğiyle bizim için kazanma zamanı. Size güveniyorum" dediği dile getirildi.



MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR - Uğurcan, Peres, Hüseyin, Hugo, Puchacz, Dorukhan, Hamsik, Bakasetas, Visca, A. Ömür, Cornelius



GİRESUNSPOR - Okan, Hayrullah, Diarra, Perez, Aziz, Zeki, Flavio, Suleymanov, Diabate, Serginho, Balde



AVCI CEZALI

Teknik direktör Abdullah Avcı, GZT Giresunspor maçıyla birlikte 61. kez bordo-mavili takımın başında sahaya çıkacaktı. Ancak deneyimli çalıştırıcı, Sivasspor müsabakasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle taraftarı önünde 61. maçında kulübedeki yerini alamayacak. Yardımcıları Orhan Ak ve Egemen Korkmaz takımın başında yer alacak.



Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 10 Kasım 2020'de bordomavili takımın başına geçti. 434 günlük görev süresinde Süper Lig, Süper Kupa, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa Kupası maçları olmak üzere 60 karşılaşmada takımın başında sahada yer alan Avcı, 36 galibiyet, 17 beraberlik ve 7 yenilgi elde ederek, 2.08'lık puan ortalaması yakaladı.



FIRTINA 3-1 ÖNDE

Trabzonspor ile GZT Giresunspor ligde 8. defa karşılaşacak. İki takım arasında oynanan 7 maçta bordo-mavililerin 3, Giresunspor'un ise 1 galibiyeti bulunuyor. 3 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Söz konusu periyotta Fırtına 8, Çotanaklar ise 5 gol attı.



İki takım arasında Trabzon'da oynanan 3 maçta bordo-mavililer yenilmedi. Söz konusu periyotta Trabzonspor 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. İlk yarıdaki Giresun maçını da Fırtına deplasmanda 1-0 kazanmıştı.



GİRESUN 45 YIL SONRA TRABZON'DA

İki takım arasında ligin ikinci devresinde 22 Mayıs 1977'de Trabzon'da oynanan son karşılaşmadan Trabzon ekibi, Hüseyin Tok ve Ahmet Ceyhan'ın golleriyle 2-0 galip ayrılmıştı. 1976-77 sezonunda Trabzonspor şampiyon olmuş, Giresunspor ise küme düşmüştü. Çotanaklar tam 45 sene sonra Trabzon deplasmanına çıkıyor.



Bugün Giresunspor'u ağırlayacak Fırtına'da üç isim kart sınırında bulunuyor. Bakasetas, Yusuf Erdoğan ve Hüseyin Türkmen kart görmeleri halinde pazar günü oynanacak G.Saray derbisinde cezalı olacaklar.