Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, sahasında Giresunspor ile kozlarını paylaşıyor. Medical Park Stadyumu'nda oynanan kritik karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetiyor. Ligde 50 puanla lider konumda bulunan bordo mavililer, bu maçı kazanarak yoluna devam etmek istiyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, sahasında Giresunspor ile kozlarını paylaşıyor. Medical Park Stadyumu'nda oynanan kritik karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetiyor. Ligde 50 puanla lider konumda bulunan bordo mavililer, bu maçı kazanarak yoluna devam etmek istiyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İŞTE İLK 11'LER:

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Hugo, Denswil, Berat, Dorukhan, Bakasetas, Visca, Abdülkadir Ömür, Cornelius

Giresunspor: Okan, Hayrullah, Diarra, Perez, Aziz, Zeki, Flavio, Diabate, Shapi, Sergio, Umut.

TRABZONSPOR - GİRESUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Giresunspor maçı 19 Ocak Çarşamba günü saat 20:00'de başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

TRABZONSPOR EVİNDE RAKİBİNE YENİLMEDİ

İki takım arasında Trabzon'da oynanan 3 maçta bordo-mavililer rakibine yenilmedi. Söz konusu maçlarda Trabzonspor 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. İki takım arasında sezon başında oynanan maçı ise Trabzonspor, deplasmanda 1-0 kazanmıştı.

GİRESUNSPOR 45 YIL SONRA TRABZON'DA

İki takım arasında ligin ikinci devresinde 22 Mayıs 1977'de Trabzon'da oynanan son karşılaşmadan Trabzon ekibi, Hüseyin Tok ve Ahmet Ceyhan'ın golleriyle 2-0 galip ayrılmıştı. 1976-1977 sezonu sonunda Trabzonspor şampiyon olmuş, Giresunspor ise küme düşmüştü. Bu sezonun ardından Giresunspor tam 45 sene sonra Trabzon deplasmanında boy gösterdi.

ABDULLAH AVCI SAHADA YOK!

Bordo-mavili takımın başında şampiyonluğa doğru ilerleyen Abdullah Avcı, 'plaka' diyeceği haftada taraftarı önünde takımın başında sahada olamadı. DG Sivasspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle GZT Giresunspor mücadelesinde kulübede olmayan deneyimli teknik adamın yardımcıları Orhan Ak ve Egemen Korkmaz kenarda bulundu.