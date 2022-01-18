Sol kanat Kouassi, sağ kanat Visca, sol bek Puchacz ve kanat Yusuf Erdoğan transferleri ile şov yapan Trabzonspor, geleceğin planlaması için genç isimlere yöneldi. Karadeniz devinin listesinde ise 2 futbolcu var: Doğuhan Aral Şimşir ve Enis Destan. Danimarka kulübü Midtjylland, uzun zamandır takip edilen 19 yaşındaki hücum oyuncusu Şimşir için 2.5 milyon euro talep ederken, Fırtına 1.5 milyon euro'ya işi bitirmek istiyor. Taraflar arasında pazarlıklar olumlu şekilde devam ederken, tarafların yakın zamanda orta yolu bulması bekleniyor.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'dan gençlik operasyonu! Aral Şimşir ve Enis Destan...
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, transferde hız kesmiyor. Sezonun ilk yarısının sona ermesinin ardından kadrosunu Kouassi, Visca, Puchacz ve Yusuf Erdoğan takviyeleriyle güçlendiren bordo-mavililer, Danimarka ekibi Midtjylland'da forma giyen Aral Şimşir ve Altınordu'da top koşturan Enis Destan'ı renklerine bağlamak için girişimlerine başladı. (TS spor haberi)
Sol kanat Kouassi, sağ kanat Visca, sol bek Puchacz ve kanat Yusuf Erdoğan transferleri ile şov yapan Trabzonspor, geleceğin planlaması için genç isimlere yöneldi. Karadeniz devinin listesinde ise 2 futbolcu var: Doğuhan Aral Şimşir ve Enis Destan. Danimarka kulübü Midtjylland, uzun zamandır takip edilen 19 yaşındaki hücum oyuncusu Şimşir için 2.5 milyon euro talep ederken, Fırtına 1.5 milyon euro'ya işi bitirmek istiyor. Taraflar arasında pazarlıklar olumlu şekilde devam ederken, tarafların yakın zamanda orta yolu bulması bekleniyor.
AVCI DA ONAYLADI
Forvette ve kanatlarda görev yapan Doğuhan Aral için menajeri Çağlar Koyuncu, "Oyuncum Trabzonspor'da oynamayı ve Abdullah Avcı ile çalışmayı çok istiyor. Kısa sürede netleşmesini bekliyoruz" demişti. Fotomaç'ın haberine göre; yönetim ayrıca Altınordu'nun forveti Enis Destan'ı da istiyor. Avrupa'dan da talipleri olan 19 yaşındaki golcü için kulübü 2 milyon euro talep ederken, yönetim 5 milyon TL ve sonraki satıştan yüzde 20 pay öneriyor. 1.85 boyundaki oyuncunun kulübü ile 2024'e dek sözleşmesi var. Abdullah Avcı iki ismi de onayladı.