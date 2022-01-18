AVCI DA ONAYLADI



Forvette ve kanatlarda görev yapan Doğuhan Aral için menajeri Çağlar Koyuncu, "Oyuncum Trabzonspor'da oynamayı ve Abdullah Avcı ile çalışmayı çok istiyor. Kısa sürede netleşmesini bekliyoruz" demişti. Fotomaç'ın haberine göre; yönetim ayrıca Altınordu'nun forveti Enis Destan'ı da istiyor. Avrupa'dan da talipleri olan 19 yaşındaki golcü için kulübü 2 milyon euro talep ederken, yönetim 5 milyon TL ve sonraki satıştan yüzde 20 pay öneriyor. 1.85 boyundaki oyuncunun kulübü ile 2024'e dek sözleşmesi var. Abdullah Avcı iki ismi de onayladı.