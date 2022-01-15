Sivasspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Süper Lig'in 21. haftasında heyecan devam ediyor. Sivasspor ile Trabzonspor kritik maçta kozlarını paylaşacak. Lider Trabzonspor, Sivasspor deplasmanından 3 puan alarak zirvedeki yerini korumak istiyor. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek. Sivasspor'da 5, Trabzonspor'da da 5 isim maçta forma giyemeyecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler de yer alıyor. Peki, Sivasspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Sivasspor ile Trabzonspor, Süper Lig'in 21. haftasında karşı karşıya gelecek. Kritik maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Sivasspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SİVASSPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Trabzonspor maçı 15 Ocak Cumartesi günü saat 16:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar fotomac.com.tr'de yer alacak.

SİVASSPOR - TRABZONSPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

SİVASSPOR - Ali Şaşal, Uğur, Goutas, Ahmet, Canere, Isaac, Erdoğan, Kerem, Camara, Henrique, James

TRABZONSPOR - Uğurcan, Peres, Hüseyin, Denswil, Puchacz, Dorukhan, Hamsik, Bakasetas, A. Ömür, Visca, Cornelius

TRABZONSPOR 5 EKSİK!

Bordo-mavililerde milli takım kampında bulunan Kouassi, sakatlıkları süren Djaniny ve Trondsen ile Covid-19 testi pozitif çıkan iki oyuncu kadroda yer alamayacak.

SİVASSPOR'DA DA 5 EKSİK VAR!

Sivasspor'da bu karşılaşma öncesi sakatlığı bulunan Jorge Felix, Fredrik Ulvestad, Hakan Arslan ile ülkelerinin milli takımında olan Max Gradel ve Fayçal Fajr, kadroda yer almayacak.

32. RANDEVU

Trabzonspor ile Sivasspor, yarın yapacakları maçla Süper Lig'de 32. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 31 müsabakada Trabzonspor'un 15, Sivas temsilcisinin ise biri hükmen olmak üzere 8 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasındaki 8 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un 45 golüne, Sivasspor 33 golle yanıt verdi.