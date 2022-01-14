Fotomaç'ın haberine göre; Resmi teklif gelirse Adana Demirspor'dan stoper Samet Akaydın yeniden istenecek. Trabzonspor, 27 yaşındaki savunmacıya daha önce de talip olmuştu. Bu sezon başarılı maçlar çıkaran Samet'in Adana Demir ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.