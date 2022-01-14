Mavi Şimşekler, Yunus Mallı'nın peşinde. Adana Demirspor yönetimi, bordo- mavili takımda yeteri kadar süre bulamayan 29 yaşındaki 10 numara için girişimlere başladı. Trabzonspor yönetimi, futbolcunun durumunu ve transfer şartlarını soran güney ekibine 'Resmi girişim yaparsanız değerlendiririz' cevabı verdi. Karadeniz devi, bu transfer için yol haritasını belirlemiş durumda.
TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'dan takas formülü! Samet Akaydın'a karşılık Yunus Mallı
Devre arası transfer dönemine hızlı başlayan Trabzonspor; Kouassi, Edin Visca ve Puchacz'ı renklerine bağladı. Stoper bölgesini de güçlendirmek isteyen Fırtına'nın, Adana Demirspor'da kariyerini sürdüren Samet Akaydın'ı istediği bilinirken; Adana temsilcisinin Yunus Mallı'yı istemesi üzerine takas teklifinde bulundu. İşte detaylar... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
Mavi Şimşekler, Yunus Mallı'nın peşinde. Adana Demirspor yönetimi, bordo- mavili takımda yeteri kadar süre bulamayan 29 yaşındaki 10 numara için girişimlere başladı. Trabzonspor yönetimi, futbolcunun durumunu ve transfer şartlarını soran güney ekibine 'Resmi girişim yaparsanız değerlendiririz' cevabı verdi. Karadeniz devi, bu transfer için yol haritasını belirlemiş durumda.
Fotomaç'ın haberine göre; Resmi teklif gelirse Adana Demirspor'dan stoper Samet Akaydın yeniden istenecek. Trabzonspor, 27 yaşındaki savunmacıya daha önce de talip olmuştu. Bu sezon başarılı maçlar çıkaran Samet'in Adana Demir ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
TRABZON'DA YETİŞTİ!
Avcı'nın Samet'i tercih etmesinin sebebi uyum sorunu yaşamayacağını düşünmesi. 27 yaşındaki futbolcu altyapısını Trabzon'da aldı. İdmanocağı, Trabzonspor U17'de oynadıktan sonra Boluspor, Arsinspor, Sancaktepe Bld, Şanlıurfaspor ve Keçiörengücü formaları giydi. Ardından Adana Demirspor'a geçti.