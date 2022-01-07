Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Yeni Malatyaspor maçı öncesi konuştu!

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Yeni Malatyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE AVCI'NIN AÇIKLAMALARI:

"İkinci yarı başlıyor. Bütün futbol severlere hayırlı olsun diyorum. Çok ara verilmedi zaten. Umarım oyunların güzel olduğu, topun daha fazla süresinin uzadığı, fair play'in olduğu ikinci yarı arzumuz. Malatyaspor uzun zamandır kazanamayabilir. Oynadığı oyunlar ve bazen formasyonlarında değişiklik var. Kadro ne kadar eksik olursa olsun 11 kişi çıkacaklar. Bu tür deneyimleri çok yaşadık. Biz final tadında bir maça daha çıkıyoruz. Taraftarlarımız davet ediyoruz, onlar bizi kırmadan geliyorlar. Bugün cuma akşamı 35 bin kişi burada. Ricalarıma hep cevap verdiler. Trabzonspor'un toprakları verimli ve bu topraklardan çıkan oyuncular var. Uğurcan, oynuyor, Ömür oynuyor, Hüseyin oynuyor.. Bunlar bu kulübün hem futbolcu hem de taraftarları. Oyuncularım sahanın içinde. Pozitif desteklerine oyun bitene kadar devam etsinler. Baskı ile bunların performanslarını daha fazla arttıramıyoruz. Biz ikinci yarıya başlarken, kum saati gibi. Saat tersine döndü. Her maç kazanmak, bütün arzumuz isteğimiz. Her maçı kazandığımızda zaman biraz daha daralacak"

VISCA SÖZLERİ!

"Çok söyleyecek şeyler çıkabilir. 11 sene evvel Bosna'dan bir takımdan aldık. 11 senedir de kısaca özetlesek, kişiliği, karakteri, iş ahlakı. Herkes gol asistleri konuşuyor. Bunlar insanların gördükleri. Bir takımdaş aynı zamanda futbolu çok önemli. Takım savunmasında neler yaptıklarını, yapacaklarını net göreceklerdir. Trabzonspor'a hayırlı olsun. Camia çok istedi, oyuncu grubu, taraftar çok istedi. O da çok heyecanlı buraya geldi" dedi.

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