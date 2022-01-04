04 Ocak 2022, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'a Abdullah Avcı damgası

Trabzonspor’a Abdullah Avcı damgası
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 04.01.2022

Ligin ilk yarısını 46 puanla lider kapatan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile şahlandı. Bordo-mavililer, Avcı ile 2021'de ligde 44, Süper Kupa ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 1'er, Avrupa Konferans Ligi elemelerinde de 4 olmak üzere toplam 50 resmi maça çıktı. 30 galibiyet, 15 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı.

Ligin ilk yarısını 46 puanla lider kapatan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile şahlandı. Bordo-mavililer, Avcı ile 2021'de ligde 44, Süper Kupa ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 1'er, Avrupa Konferans Ligi elemelerinde de 4 olmak üzere toplam 50 resmi maça çıktı. 30 galibiyet, 15 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı.
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