25 Aralık 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor Başakşehir maçı CANLI İZLE (Trabzonspor-Başakşehir canlı anlatım)

Trabzonspor - Başakşehir | CANLI
TRABZONSPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 25.12.2021 Giriş Tarihi: 25.12.2021

Süper Lig'in 19. haftasında heyecan sürüyor. Lider konumda bulunan Trabzonspor, sahasında Başakşehir'i ağırlıyor. İki takım da 3 puanın sahibi olmak istiyor. Zorlu müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Süper Lig'in 19. haftasında heyecan devam ediyor. Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir'i konuk ediyor. Zorlu müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Denswil, Trondsen, Dorukhan, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Djaniny, Cornelius.

Başakşehir: Muhammed, Caicara, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali, Mahmut, Berkay, Aleksic, Visca, Gulbrandsen, Okaka.

TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Başakşehir maçı 25 Aralık Cumartesi günü saat 19:00'da başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

5 YILLIK HASRET

Karadeniz fırtınası ile rakibi Medipol Başakşehir, Süper Lig'de bugüne kadar 26 kez karşılaştı. Bu karşılaşmalarda Trabzonspor 10 kez galip gelirken 8 kez de rakibine mağlup oldu, 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Rakibiyle Süper Lig'de 27. kez karşılaşmaya hazırlanan Karadeniz ekibi, 2015 yılında oynanan lig maçından bu yana Başakşehir'i evinde yenemedi.

KART SINIRI VE CEZALILAR

Trabzonspor'da, Medipol Başakşehir karşılaşmasında Djaniny, Bakasetas ve Siopis kart sınırında bulunuyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Fırtına Başakşehir’e takıldı! Fırtına Başakşehir'e takıldı!
Trabzon’da penaltı beklentisi! İşte o pozisyon... Trabzon'da penaltı beklentisi! İşte o pozisyon...
Toroğlu’dan Hamsik sözleri! Top gelince bir başka oluyor Toroğlu'dan Hamsik sözleri! "Top gelince bir başka oluyor"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör