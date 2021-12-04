04 Aralık 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Süper Lig lideri Trabzonspor sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek! İşte Trabzonspor - Adana Demirspor maçı muhtemel 11'leri...

Süper Lig'de açık ara lider konumda bulunan ve en yakın takipçilerine 10'ar puan fark atan Trabzonspor, ligin 15. haftasında sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Maç öncesinde Abdullah Avcı ve öğrencilerinin hedefi, hanelerine yeni bir 3 puan daha yazdırmak. Öte yandan Adana Demirspor ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlar almak istiyor. İşte Trabzonspor - Adana Demirspor maçı muhtemel 11'leri...

Süper Lig lideri Trabzonspor sahasında Adana Demirspor’u konuk edecek! İşte Trabzonspor - Adana Demirspor maçı muhtemel 11’leri...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 04.12.2021

Süper Lig'in açık ara lideri Trabzonspor bugün saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada Adana Demirspor'u konuk edecek. Bordo-mavililerde hedef Güney temsilcisini de evlerine puansız göndererek galibiyet serisini sürdürmek. Karadeniz devinde bu karşılaşma öncesinde moraller yerinde.

Süper Lig lideri Trabzonspor sahasında Adana Demirspor’u konuk edecek! İşte Trabzonspor - Adana Demirspor maçı muhtemel 11’leri...

Teknik direktör Abdullah Avcı da öğrencileriyle tek tek konuşarak onların motivasyonlarını hep yukarıda tutmaya çalıştı. Oyuncularına sadece maçları kazandıklarını henüz hiçbir kupayı kaldırmadıklarını hatırlattı.

Süper Lig lideri Trabzonspor sahasında Adana Demirspor’u konuk edecek! İşte Trabzonspor - Adana Demirspor maçı muhtemel 11’leri...

KAPTANINIZ KONUŞUYOR

Fotomaç'ın haberine göre; Trabzonspor'da Adana Demirspor mücadelesi öncesi en çok endişe edilen durum rehavet. Bu durumun oluşmaması için Abdullah Avcı haricinde takım kaptanları Uğurcan Çakır, Anthony Nwakaeme, Abdülkadir Ömür ile büyük tecrübe Marek Hamsik de konuşmalar yapıyor.

Süper Lig lideri Trabzonspor sahasında Adana Demirspor’u konuk edecek! İşte Trabzonspor - Adana Demirspor maçı muhtemel 11’leri...

Bir amaç etrafında birleştiklerini belirten kaptanlar herkesten aynı ciddiyetle sahada olmalarını istedi. Bordo-mavili oyuncular taraftarlara da bir kez daha "Stadı doldurun" çağrısı yaptılar.

Süper Lig lideri Trabzonspor sahasında Adana Demirspor’u konuk edecek! İşte Trabzonspor - Adana Demirspor maçı muhtemel 11’leri...

REKORLARIN GÜNÜ

Trabzonspor ve Avcı bugün birçok rekor kırabilir. KaradeniZ Fırtınası yenilmezse serisini 27 maça taşıyacak ve 1995- 96 sezonundaki 26 karşılaşmalık rekorunu kıracak. Bordo-mavililer kazanırsa Abdullah Avcı teknik direktörlük kariyerinde ilk defa 8 maçlık bir galbiyet serisi yakalayacak.

Süper Lig lideri Trabzonspor sahasında Adana Demirspor’u konuk edecek! İşte Trabzonspor - Adana Demirspor maçı muhtemel 11’leri...

Abdullah Avcı aynı anda tıpkı takımı gibi yenilmezlik serisini 27 karşılaşmaya çıkararak bireysel rekorunu da kıracak. Trabzonspor kazanırsa 39 puana ulaşacak. 15. haftalar itibarıyla 1995- 96 sezonundaki 38 puanlık rekorunu tarihe gömecek.

Süper Lig lideri Trabzonspor sahasında Adana Demirspor’u konuk edecek! İşte Trabzonspor - Adana Demirspor maçı muhtemel 11’leri...

TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

TRABZONSPOR: UĞURCAN, DORUKHAN, EDGAR, HUGO, PERES, BERAT, HAMSİK, BAKASETAS, A.ÖMÜR, NWAKAEME, CORNELİUS

ADANA DEMİRSPOR: MURİÇ, SVENSSON, SAMET, DELİ, RASSOUL, SİNAN, STAMBOULİ, AKİNTOLA, YUNUS, VARGAS, ASSOMBALONGA

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