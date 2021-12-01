03 Aralık 2021, Cuma

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TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına rekor peşinde! Adana Demirspor maçında...

Fırtına rekor peşinde! Adana Demirspor maçında...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 01.12.2021

Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Adana Demirspor maçına odaklanan Trabzonspor'da bu mücadeleden alınacak sonuca göre yeni bir rekor gelebilir. İşte bordo-mavililere dair son detaylar... (TS spor haberleri)

Trabzonspor'da Adana Demirspor karşısında tek hedef yine 3 puan. Fotomaç'ın derlediği habere göre bordo-mavililer sahalarında konuk edecekleri Güney temsilcisini devirmeleri halinde 1 rekor kıracak. Yenilmediği taktirde ise 2 rekor gelecek. Fırtına kazanırsa 15. haftalar itibarıyla ilk defa 39 puana ulaşacak. 1995- 96 sezonundaki 38 puanlık rekorunu tarihe gömecek. Karadeniz devi, Adana Demir'i mağlup eder veya maç berabere biterse ise çifte rekor birden gelecek. 26 maçlık yenilmezlik rekorunu geçen hafta egale eden Fırtına böylece serisini 27'ye çıkararak 1995-96 sezonunu sollayacak. Ayrıca Abdullah Avcı da yenilmezlik serisini 27 karşılaşmaya çıkararak bireysel rekorunu tarihin tozlu sayfalarına gönderecek. Yeni bir rekorun sahibi olacak.
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