Karagümrük Trabzonspor maçı CANLI İZLE (Karagümrük Trabzonspor canlı anlatım)

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Karagümrük ile Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. 14. haftaya namağlup lider giren bordo-mavililer, İstanbul deplasmanından galibiyetle ayrılarak kritik bir virajı dönmek istiyor. Son 2 maçından 4 puan çıkaran Karagümrük ise Trabzonspor karşısında sahadan puan ya da puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Karagümrük - Trabzonspor maçıyla ilgili tüm bilgileri ve Karagümrük - Trabzonspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk oluyor.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetiyor.

Ligde 13 hafta sonunda 10 galibiyet, 3 beraberlik alarak 33 puanla namağlup lider durumda bulunan bordo-mavililer, rakibini mağlup ederek şampiyonluk yolunda bir engeli daha geride bırakmak istiyor.

KARAGÜMRÜK TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LER

Karagümrük: Viviano, Serhat, Luckassen, Balkovec, Caner, Adnan, Jimmy Durmaz, Bertolacci, Karamoh, Emre Mor, Pesic

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Edgar, Hugo, Trondsen, Siopis, Hamsik, Abndülkadir, Nwakaeme, Djaniny, Cornelius





KARAGÜMRÜK - TRABZONSPOR MAÇINDAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olan lider Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, son yapılan Gaziantep FK maçının ilk 11'ine göre 2 değişiklik yaptı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan maça bordo-mavili takım Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Edgar Ie, Vitor Hugo, Andres Trondsen, Emmanouil Siopis, Marek Hamsik, Abdülkadir Ömür, Anthony Nwakaeme, Jorge Djaniny, Andreas Cornelius 11'i ile başladı.

Karadeniz temsilcisinin yedek kulübesinde Arda Akbulut, Berat Özdemir, Yusuf Sarı, Anastasios Bakasetas, Fode Koita, İsmail Köybaşı, Stefano Denswil, Bruno Peres, Abdulkadir Parmak, Serkan Asan yer aldı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, ligin 13. haftasında 3-0 kazandıkları Gaziantep FK müsabakasında ilk 11'de görevlendirdiği kaleci Arda Akbulut ile orta saha oyuncusu Berat Özdemir'i yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine cezası sona eren kaptan Uğurcan ile sakatlığını atlatan Hamsik'i oynattı.

BAKASETAS VE KOITA KADRODA

Sakatlıkları geçen Bakasetas ile Koita, müsabakanın 21 kişilik kadrosuna dahil edildi.

İstanbul'a 23 kişilik kadro ile gelen Trabzonspor'da Yunus Mallı ve Muhammet Taha Tepe kadroya yazılmadı.

Ligin 12. haftasındaki Beşiktaş müsabakasında sakatlanan ve yaklaşık 3 haftadır forma giyemeyen Yunan futbolcu, Fatih Karagümrük müsabakasında yedek kulübesinde bekledi.

Son olarak ligin 5. haftasındaki Kasımpaşa maçında kadroya giren Koita da 8 maç sonra müsabaka kadrosunda yer aldı.

FATİH KARAGÜMRÜK'TE 4 DEĞİŞİKLİK

VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Francesco Farioli, son oynanan Kasımpaşa müsabakasının 11'ine göre 3'ü zorunlu 4 değişiklik yaptı.

Kırmızı-siyahlı takım, Trabzonspor müsabakasına Emiliano Viviano, Jurge Balkovec, Derrick Luckassen, Caner Erkin, Serhat Ahmetoğlu, Jimmy Durmaz, Andrea Bertolacci, Adnan Uğur, Isaac Karamoh, Emre Mor ve Aleksandar Pesic ilk 11'i ile başladı.

İstanbul temsilcisinin yedek kulübesinde Utku Yuvakuran, Ahmed Musa, Erhun Öztümer, Efe Tatlı, Tunay Torun, Vato Arveladze, Alparslan Erdem, Berke Demircan, Yannis Salibur ile Rayyan Baniya oturdu.

Farioli, ligin 13. haftasında 3-1 kazandıkları Kasımpaşa müsabakasının başlangıç kadrosunda görevlendirdiği Ervin Zukanovic, Vegar Hedenstad ve Lucas Biglia'dan cezaları nedeniyle yararlanamadı. Genç İtalyan teknik adam, Erhun Öztümer'i ise yedeğe çekti.

Farioli, bu oyuncuların yerine Balkovec, Serhat Ahmetoğlu, Jimmy Durmaz ve Adnan Uğur'u görevlendirdi.

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