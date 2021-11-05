TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da Gervinho'nun yerine Moses Simon geliyor!
Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor'da, Gervinho'nun sakatlanıp sezonu kapatmasının ardından transfer arayışları başladı. Ünlü menajer William D'Avila, bordo mavililere Moses Simon'u önerdi. İşte flaş transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Gervinho'nun sakatlığının ardından transfer arayışına giren Trabzonspor'a flaş bir isim önerildi. Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre, Nantes'ta bu sezon 12 maçta 1 gol ve 5 asistle oynayan Nijeryalı oyuncu Moses Simon'un Trabzonspor formasını giymek istediğini söyledi.
Bordo-mavili yöneticiler Nantes'in 5 milyon euro verdikleri ve takıma oldukça faydası dokunduğu görünen oyuncuyu nasıl alabileceklerini sordu. D'Avila, Simon'un, Nantes'ta kazandığı rakamı gösterdi. Trabzonspor'un önüne bir rakam koydu.
Oyuncu için bu rakamı garanti etmeleri durumunda Nantes'ı, Simon'u kendilerine satma zorunda bırakacağı sözünü verdi.
MOSES SIMON KİMDİR?
26 yaşındaki futbolcu Moses Simon, kariyerinde Nantes'ın haricinde AS Trencin, KAA Gent ve Levante formaları giydi. Hücum hattının ileri ucunda her bölgede forma giyebilen Nijeryalı oyuncu, bu sezon Fransız ekibiyle çıktığı 12 maçta, 1 gol ve 5 asist yaptı. Nijerya Milli Takım formasıyla 30 karşılaşmada ter döken Simon, 5 gol attı. 1.68 boyundaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 9 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...