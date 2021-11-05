06 Kasım 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da Gervinho'nun yerine Moses Simon geliyor!

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor'da, Gervinho'nun sakatlanıp sezonu kapatmasının ardından transfer arayışları başladı. Ünlü menajer William D'Avila, bordo mavililere Moses Simon'u önerdi. İşte flaş transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına’da Gervinho’nun yerine Moses Simon geliyor!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 05.11.2021

Gervinho'nun sakatlığının ardından transfer arayışına giren Trabzonspor'a flaş bir isim önerildi. Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre, Nantes'ta bu sezon 12 maçta 1 gol ve 5 asistle oynayan Nijeryalı oyuncu Moses Simon'un Trabzonspor formasını giymek istediğini söyledi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına’da Gervinho’nun yerine Moses Simon geliyor!

Bordo-mavili yöneticiler Nantes'in 5 milyon euro verdikleri ve takıma oldukça faydası dokunduğu görünen oyuncuyu nasıl alabileceklerini sordu. D'Avila, Simon'un, Nantes'ta kazandığı rakamı gösterdi. Trabzonspor'un önüne bir rakam koydu.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına’da Gervinho’nun yerine Moses Simon geliyor!

Oyuncu için bu rakamı garanti etmeleri durumunda Nantes'ı, Simon'u kendilerine satma zorunda bırakacağı sözünü verdi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına’da Gervinho’nun yerine Moses Simon geliyor!

MOSES SIMON KİMDİR?

26 yaşındaki futbolcu Moses Simon, kariyerinde Nantes'ın haricinde AS Trencin, KAA Gent ve Levante formaları giydi. Hücum hattının ileri ucunda her bölgede forma giyebilen Nijeryalı oyuncu, bu sezon Fransız ekibiyle çıktığı 12 maçta, 1 gol ve 5 asist yaptı. Nijerya Milli Takım formasıyla 30 karşılaşmada ter döken Simon, 5 gol attı. 1.68 boyundaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 9 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.

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