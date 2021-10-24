24 Ekim 2021, Pazar

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TRABZONSPOR HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan Göztepe-Trabzonspor maçı sözleri

Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazı e detaylar... (TS spor haberleri)

TRABZONSPOR HABERLERİ - Ahmet Çakar’dan Göztepe-Trabzonspor maçı sözleri
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Giriş Tarihi: 24.10.2021

AHMET ÇAKAR - KALİTE 3 PUANI KAZANDIRDI

Trabzonspor belki de sezonun en kötü futbolunu oynadı. En az pozisyon bulduğu maçlardan biriydi. Adeta bir defa geldiler, o pozisyonda da golü yaptılar. İlk yarıya bakıyoruz; Trabzonspor tel tel döküldü. Göztepe, inanılmaz arzulu ve konsantre oynadı. Çok net pozisyon bulmasalar da çok fazla oyuncu ile ve birçok defa Trabzon ceza alanına girdiler.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Ahmet Çakar’dan Göztepe-Trabzonspor maçı sözleri

İlk yarıda maçın hakimi, maçı domine eden Göztepe oldu. Fakat ne gariptir, 2. yarı Göztepe oyundan düştü ya da Maestro hoca 'oyunu biraz daha geride kabul edeyim' dedi. Bu da tabii Trabzonspor'un ekmeğine yağ sürdü. Yazının başında da dediğim gibi, Trabzon ilk defa etkili geldi. Abdülkadir Ömür'ün pas zamanlaması çok iyiydi, Gervinho'nun vuruşu ile gol geldi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Ahmet Çakar’dan Göztepe-Trabzonspor maçı sözleri

Aslında kaliteli forvet bu tür vuruşlarda belli oluyor. Kaleye çok yakın değildi, kısmen çaprazdaydı, kaleci iki ayağının üzerindeydi ama Gervinho çok iyi vurdu. Oyun genelinde pek tabii ki Trabzon, Bakasetas'ın organizatörlüğünü, şutlarını aradı. Nwakaeme'yi aradı...

TRABZONSPOR HABERLERİ - Ahmet Çakar’dan Göztepe-Trabzonspor maçı sözleri

Özellikle bu tür deplasman maçlarında Nwakaeme ileride top tutabilen, arkadaşlarının ileriye çıkmasını sağlayan önemli bir silah. Trabzon buna rağmen çok önemli bir deplasmandan 3 puanla dönüyor. Bu tür kötü oyunla gelen 3 puanlar şampiyonluk yarışında çok önemli. Hem önemli eksiklerin olacak hem iyi oynamayacaksın hem de 3 puanla döneceksin. Mükemmel kârlı olay.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Ahmet Çakar’dan Göztepe-Trabzonspor maçı sözleri

Trabzonspor da İzmir'de bunu yaptı. Hakem, ilk yarı zaman zaman kontrolü kaybetti. İkinci yarıda tuhaf taç ve elle oynama hataları yaptı. Ama asla sonuca etki etmedi. Yanlış-doğru neyi gördüyse çalmaya çalıştı.

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