TRABZONSPOR HABERLERİ - Ahmet Çakar’dan Göztepe-Trabzonspor maçı sözleri

AHMET ÇAKAR - KALİTE 3 PUANI KAZANDIRDI

Trabzonspor belki de sezonun en kötü futbolunu oynadı. En az pozisyon bulduğu maçlardan biriydi. Adeta bir defa geldiler, o pozisyonda da golü yaptılar. İlk yarıya bakıyoruz; Trabzonspor tel tel döküldü. Göztepe, inanılmaz arzulu ve konsantre oynadı. Çok net pozisyon bulmasalar da çok fazla oyuncu ile ve birçok defa Trabzon ceza alanına girdiler.