TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı Duplexe Tchamba’yı istedi!

Sol bek eksiğinin olduğu, sol stoper alternatifi olarak alınan Denswill'in sezon sonunda İtalya'ya döneceği düşünüldüğünde Tchamba şu an için Avcı'nın özellikle izlenmesini istediği oyuncuları listesinde ciddi anlamda yer tutacak gibi...

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