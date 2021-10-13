TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı Duplexe Tchamba'yı istedi!
Teknik direktör Abdullah Avcı ile birlikte büyük bir çıkış yakalayan Trabzonspor, yaz transfer döneminde ise kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirdi. Bordo-mavililer ligde namağlup olan 2 ekipten biri konumunda bulunurken, deneyimli çalıştırıcının Kamerun Milli Takımı'nın sol stoperi Duplexe Tchamba'yı istediği belirtildi. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Milli arada Afrika ülkelerinin birbirleri arasında oynadığı maçlara takılan Abdullah Avcı'nın dün akşam izlediği maç ise Fildişi'nin Kamerun'u 2-1 yendiği Dünya Kupası grup eleme karşılaşması oldu...
Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; maçta Ajax'ın gol makinesi Haller attığı iki golle yıldızlaştı. Ancak Avcı'nın gözüne Kamerun'un sol stoperi Duplexe Tchamba çarptı.
Milli maçlarda izlediği oyuncuları scout listesine ekleten ve haklarında daha fazla bilgi alınmasını isteyen Avcı'nın son gözdesi Tcahmpa, 1.91 boyunda. 23 yaşında. Danimarka'nın Sonderjyske takımında oynuyor.
Sol bek eksiğinin olduğu, sol stoper alternatifi olarak alınan Denswill'in sezon sonunda İtalya'ya döneceği düşünüldüğünde Tchamba şu an için Avcı'nın özellikle izlenmesini istediği oyuncuları listesinde ciddi anlamda yer tutacak gibi...
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