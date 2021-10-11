Trabzonspor Fenerbahçe maçında biletler tükendi

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor evinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavilil taraftarlar Pandemi nedeniyle yüzde 50 taraftarın alınacağı müsabakayı 19 bin 760 taraftarın izlemesi bekleniyor. Bu rakam pandemi sonrası Trabzonspor'un ulaşacağı en yüksek rakam olacak. (TS spor haberleri)

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan zorlu müsabakanın biletleri tükendi. Bordo-mavililer pandemi sonrası ilk kez rekor seyirci önünde oynayacak.

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında Trabzon'da, liderlik maçı oynanacak. Bordo-mavili takımın 1 puan önünde lider olarak gelecek olan sarı-lacivertli takım, deplasmandan zirvede ayrılmanın planlarınız yaparken, Trabzonspor ise taraftarı önünde liderlik koltuğuna oturmak istiyor.

17 Ekim Pazar günü Fenerbahçe'yi, Akyazı'da konuk edecek olan Trabzonspor'da, biletlerin tamamı tükendi. 7 Ekim'de satışa sunulan biletlere taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Pandemi nedeniyle yüzde 50 taraftarın alınacağı müsabakayı 19 bin 760 taraftarın izlemesi bekleniyor. Bu rakam pandemi sonrası Trabzonspor'un ulaşacağı en yüksek rakam olacak.

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