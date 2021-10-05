05 Ekim 2021, Salı

TRABZONSPOR

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'dan tarihi başlangıç! 17 sezon sonra... (Spor haberleri)

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Süper Lig'de geride kalan 8 haftanın ardından 18 puan toplayarak ligde 2. sırada yer alıyor. Bordo-mavililerin bu başarısı ilginç bir istatistiği de ortaya çıkardı. Trabzonspor bu başarısıyla birlikte son 17 sezonun en iyi başlangıcına imza attı. (TS spor habelreri)

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor’dan tarihi başlangıç! 17 sezon sonra... Spor haberleri
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 05.10.2021

10 Kasım 2020 tarihinde göreve başlayan teknik direktör Abdullah Avcı ile Trabzonspor zirve yürüyüşüne devam ediyor. Deplasmanda Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek puanını 18'e çıkaran Fırtına, ilk 8 haftalık değerlendirilmelerde son 17 sezonun en çok puanını toplayarak tarihi bir başlangıca imza atmayı başardı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor’dan tarihi başlangıç! 17 sezon sonra... Spor haberleri

Bordo-mavililer bu sezon oynadığı 8 karşılaşmada 5 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 18 puan topladı. Fotomaç'ın haberine göre yenilgisiz olarak yoluna devam eden Karadeniz devi, attığı 16 gole karşılık ise kalesinde 8 gol gördü. Takım son 7 sezonun ise en az golünü kalesinde gördü.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor’dan tarihi başlangıç! 17 sezon sonra... Spor haberleri

TAM 12 PUAN FARK ATTI

Trabzonspor, 2020-21'de Newton ile 8 haftalık bölümde 1 galibiyet, 3 beraberlik almış ve 4 kez de yenilmişti. Söz konusu dönemde 6 puan toplayarak 17. sırada yer alan bordo-mavililer attığı 10 gole karşılık ise kalesinde 15 gol görmüştü.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor’dan tarihi başlangıç! 17 sezon sonra... Spor haberleri

Ligin ilk 8 haftası geride kalırken yoluna namağlup olarak devam eden Karadeniz devi, 18 puan toplayarak geçtiğimiz sezondan çok farklı bir başlangıca imza attı ve son 17 sezonun en çok puanına ulaştı. Trabzon, 2004-05'in ilk 8 haftalık bölümünde 7 galibiyet ve 1 beraberlikle Süper Lig'in zirvesinde 22 puanla yer alıyordu.

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