TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'dan tarihi başlangıç! 17 sezon sonra... (Spor haberleri)

Bordo-mavililer bu sezon oynadığı 8 karşılaşmada 5 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 18 puan topladı. Fotomaç'ın haberine göre yenilgisiz olarak yoluna devam eden Karadeniz devi, attığı 16 gole karşılık ise kalesinde 8 gol gördü. Takım son 7 sezonun ise en az golünü kalesinde gördü.