Trabzonspor'da 3 oyuncudan büyük katkı!
Süper Lig'de 7 hafta sonunda 15 puan toplayan Trabzonspor'da Nwakaeme, Bakasetas ve Cornelius takımını sırtlayan isimler arasında yer aldı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Süper Lig'de ilk 7 haftada 14 gol kaydeden Trabzonspor; Anthony Nwakaeme, Anastasios Bakasetas ve Andreas Cornelius ile sonuca gitti. Bordomavili takımda Nwakaeme 4, Bakasetas ve Cornelius da 3'er kez fileleri sarstı. Takımda 14 golün 10'unu kaydeden 3 oyuncu, gollerin yüzde 71.42'sine katkı sağladı. Gözler bugün de bu muhteşem üçlünün üzerinde olacak.
15 PUANA KATKI
Fotomaç'ın haberine göre; Nwakaeme, ligin ilk 4 haftasında Malatya, Sivas, Giresun ve G.Saray maçlarında 1'er gol kaydetti. Bakasetas ise Malatya, Sivas ve Kasımpaşa maçlarında 1'er kez ağları havalandırdı. Cornelius ise son haftalarda ortaya çıktı. Danimarkalı oyuncu; G.Saray, Konya ve son oynanan Alanya maçında 1'er gol attı. Üç futbolcu böylelikle 7 haftada takımının 15 puan elde etmesinde önemli rol oynadı.
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