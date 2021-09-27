Trabzonspor - Alanyaspor maçı canlı anlatımı (Trabzonspor maçı canlı izle)
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 7. haftasında Trabzonspor, sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor. Bordo mavililer bu maçı kazanarak puanını 17'ye yükseltmek ve Fenerbahçe'nin 1 puan önünde liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Öte yandan Alanyaspor cephesinde ise, ligde yakalanan 3 maçlık galibiyet serisinin devam etmesinin hesapları yapılıyor. Heyecan dolu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 7. haftasında iki güçlü ekip Trabzonspor ile Alanyaspor, Medical Park Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Heyecanla beklenen karşılaşmanın canlı anlatımı aspor.com.tr adresinde...
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar, Hüseyin, İsmail, Berat, Hamsik, Bakasetas, Nwakeme, Djaniny, Cornelius.
Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Borja, Fatih, Umut, Efecan, Emre, Davidson, Diedhiou.
TRABZONSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Trabzonspor - Alanyaspor maçı saat 20:00'de başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.
ÖZKAHYA DÜDÜK ÇALIYOR!
Medical Park Stadı'nda saat 20.00'de başladı, karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetiyor.
BORDO-MAVİLİLER KENDİ EVİNDE 1 KEZ KAZANDI
Trabzon'da oynanan 5 karşılaşmada Trabzonspor 1 kez kazandı. 3 maç konuk takımın üstünlüğüyle biterken 1 maçta da taraflar eşitlikle sahadan ayrıldı.
TRABZONSPOR'DA LİDERLİK HESABI
Ligin ilk 6 haftasında namağlup olarak 14 puan toplayan bordo-mavililer, Aytemiz Alanyaspor'u yenerek liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor.
LİGDE 18 MAÇTIR YENİLMİYOR
En son teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olan bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 18 lig maçını kaybetmedi. Abdullah Avcı yönetiminde Karadeniz ekibi, son 18 maçında 8 galibiyet, 10 beraberlik elde ederek 202 gündür yenilgi yaşamadı.
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