Son dakika Trabzonspor haberleri: Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa ile oynanacak maçın hazırlıklarına devam eden Trabzonspor'da sakatlığı bulunan yıldız futbolcu Gervinho, takımla çalışmalara başladı. (TS spor haberi)

Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da maçın hazırlıkları sürüyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve 5'e 2 çalışmaları gerçekleştirildi. Geniş alan oyunları ile devam eden antrenmanımız çift kale maç ile son buldu.

Bordo-mavililerde sakatlığı nedeniyle Giresunspor ve Galatasaray maçlarında forma giyemeyen Gervinho, takımla çalışmalara başladı.

Trabzonspor, perşembe günü yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam edecek.

DİĞER

TRABZONSPOR HABERLERİ