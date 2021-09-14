Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'ı ağırlayan ve 2-0'dan geri dönüp sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Trabzonspor, oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çekti. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın gelişiyle birlikte ivme yakalayan bordo-mavililer, o istatistikte ise ligin en iyisi konumunda yer aldı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Galatasaray karşısında 2-0 geriden gelen ve sahadan bir puan ile ayrılan Trabzonspor, oynadığı futbol ile dikkat çekti. Sabah'ın haberine göre; Bordo-mavili takım ilk dört haftada topladığı 10 puanla yenilgisiz yoluna devam ederken performans verilerinde geçtiğimiz sezonun da üzerine çıktı. Abdullah Avcı'nın talebeleri maç başına başarılı pas karnesini 407'den 468'e yükseltirken, pas başarı yüzdesini ise 83'ten yüzde 86.2'ye artırdı. Karadeniz ekibinin şut, isabetli şut ve topa sahip olma karnesi de çıkış gösterdi.

SÜPER LİG'İN EN İYİSİ

Geride kalan sezonda maç başına 4.77 isabetli şut ortalaması ile oynayan Trabzonspor, bu sezon ise 6.25'i yakaladı. Bordo-mavililer 12.85'lik şut performansını 15'e çekerken, topa sahip olma karnesi %52.97'den %57.25'e çıktı. Öte yandan Trabzonspor, maç başına isabetli şut değeriyle ve maç başına attığı 2.5 gol ortalamasıyla da ligin en iyi ekibi olmayı başardı.

HAMSIK BÜYÜLEDİ

Yükselen performansta başrolde yer alan Marek Hamsik, formu ile takımı taşımayı sürdürüyor. G.Saray karşısında 12.529 metre koşan 34 yaşındaki maestro, aynı zamanda 98 pasının sadece 6'sında isabet bulamadı. 14 uzun topunun 13'ünde başarılı olan Slovak yıldız, 1'i asist olmak üzere 6 kez de gollük kilit pas atarak maçın yıldızı oldu.

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