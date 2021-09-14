Abdullah Avcı Fırtına'sı! Trabzonspor Süper Lig'in en iyisi
Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'ı ağırlayan ve 2-0'dan geri dönüp sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Trabzonspor, oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çekti. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın gelişiyle birlikte ivme yakalayan bordo-mavililer, o istatistikte ise ligin en iyisi konumunda yer aldı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Galatasaray karşısında 2-0 geriden gelen ve sahadan bir puan ile ayrılan Trabzonspor, oynadığı futbol ile dikkat çekti. Sabah'ın haberine göre; Bordo-mavili takım ilk dört haftada topladığı 10 puanla yenilgisiz yoluna devam ederken performans verilerinde geçtiğimiz sezonun da üzerine çıktı. Abdullah Avcı'nın talebeleri maç başına başarılı pas karnesini 407'den 468'e yükseltirken, pas başarı yüzdesini ise 83'ten yüzde 86.2'ye artırdı. Karadeniz ekibinin şut, isabetli şut ve topa sahip olma karnesi de çıkış gösterdi.
SÜPER LİG'İN EN İYİSİ
Geride kalan sezonda maç başına 4.77 isabetli şut ortalaması ile oynayan Trabzonspor, bu sezon ise 6.25'i yakaladı. Bordo-mavililer 12.85'lik şut performansını 15'e çekerken, topa sahip olma karnesi %52.97'den %57.25'e çıktı. Öte yandan Trabzonspor, maç başına isabetli şut değeriyle ve maç başına attığı 2.5 gol ortalamasıyla da ligin en iyi ekibi olmayı başardı.
HAMSIK BÜYÜLEDİ
Yükselen performansta başrolde yer alan Marek Hamsik, formu ile takımı taşımayı sürdürüyor. G.Saray karşısında 12.529 metre koşan 34 yaşındaki maestro, aynı zamanda 98 pasının sadece 6'sında isabet bulamadı. 14 uzun topunun 13'ünde başarılı olan Slovak yıldız, 1'i asist olmak üzere 6 kez de gollük kilit pas atarak maçın yıldızı oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası